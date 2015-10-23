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عطار المتحدة تفتتح معرض "شوبارد" الثاني بالرياض

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عطار المتحدة تفتتح معرض "شوبارد" الثاني بالرياض عطار المتحدة تفتتح معرض "شوبارد" الثاني بالرياض

الجمعة 23-10-2015 14:06

قامت "شوبارد" Chopard بالتعاون مع شركائها في شركة عطار المتحدة بافتتاح معرضها الثاني لها في مركز المملكة المرموق. وتبلغ مساحة صالة عرض "شوبارد" Chopard خمسون متر مربع وتزدهي بمفهوم جديد في تصميم صالات العرض الخاصة بالدار أبدعه المهندس المعماري الفرنسي الشهير تيري ديسبون. وقد تم تطبيق هذا المفهوم الفريد في التصميم على كافة معارض شوبارد في جميع أنحاء العالم.

وحافظ المهندس المعماري الفرنسي تيري ديسبون على أجواء الفخامة والراحة والترف السائدة في معارض شوبارد مستعيناً بخشب البلوط الفاتح، وأنواع الجلد الفاخر، والحرير والمخمل المترف. غير أنه أضفى لمسة عصرية في أرجائه ليشعر الزوار أنهم في منزل خاص راقٍ تتخلله زوايا بارزة لعرض إبداعات المجوهرات والساعات والإكسسوارات الراقية. أنجز ديسبونت هذا التصميم الفريد مع التركيز على بث شعور الألفة في كل ركن فيه ليتيح للعملاء التجول في أرجاء المكان براحة دون الشعور بالحرج.

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سيدتي