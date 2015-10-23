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جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة راكبة تهريب 175 ألف جنيه للكويت

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جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة راكبة تهريب 175 ألف جنيه للكويت جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة راكبة تهريب 175 ألف جنيه للكويت
أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة أحمد خالد، وبالتعاون مع شرطة أمن الموانئ كمية كبيرة من النقد المصرى، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وتعديلاته والتعليمات السارية بهذا الخصوص.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن رئيس قسم التعريفة اشتبه فى راكبة مصرية مسافرة إلى الكويت وبتفتيشها تم العثور على 175 ألف جنيه داخل حقيبتها.

وأشار إلى أن أبوالعلا محمد، مدير عام الموانئ الجوية، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

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مصر 365