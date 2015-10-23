وفاة مسجل خطر داخل سجن مركز دمياط بعد إصابته بغيبوبة مفاجئة

توفى منذ قليل، أحد السجناء المحبوسين بقسم أول دمياط، إثر تعرضه لغيبوبة مفاجئة، حيث تلقى ضابط منوب مركز شرطة دمياط بلاغا من المسجونين بإصابة أحد المحبوسين بغيبوبة مفاجئة.

وبفحص البلاغ تبين إصابة المحبوس محمد جابر محمد الباز 34 سنة عاطل ومقيم غيط النصارى دائرة قسم أول دمياط، والمسجل جنائيا تحت رقم 304 شقى خطر فئة ب فى مجال فرض سيطرة ونفوذ والسابق اتهامه فى عدد "22" قضية، والمحبوس حاليا بسجن المركز تنفيذاً لعقوبة الحبس شهر اعتباراً من 14/10/2015 فى القضية رقم 15931 جنح مركز دمياط لسنة 2014 "ضرب" بغيبوبة.

وبعد استئذان النيابة العامة تم نقله إلى مستشفى دمياط العام بسيارة الإسعاف لتقديم الرعاية الطبية له، إلا أنه توفى قبل وصوله المستشفى، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دمياط التخصصى.

وبسؤال كل من "نبيل ا ا" 38 سنة عاطل المودع بالسجن على ذمة القضية رقم 2574 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2013 "مخدرات"، و"أحمد ا م" 48 سنة صياد ومقيم عزبة البرج دائرة المركز المودع بالسجن على ذمة القضية رقم 15757 جنايات مركز دمياط لسنة 2015 "مخدرات"، والمودعان بذات غرفة المسجون المذكور، أقرا أنه حال قيامهما بإيقاظه صباحا فوجئا بأنه فى حالة غيبوبة، ولم يتهما أحد بالتسبب فى وفاته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6684 إدارى مركز شرطة دمياط لسنة 2015م، وبالعرض على النيابة العامة باشرت التحقيق، وقررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.