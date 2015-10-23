أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

وفاة مسجل خطر داخل سجن مركز دمياط بعد إصابته بغيبوبة مفاجئة

Google+ Print
وفاة مسجل خطر داخل سجن مركز دمياط بعد إصابته بغيبوبة مفاجئة وفاة مسجل خطر داخل سجن مركز دمياط بعد إصابته بغيبوبة مفاجئة
توفى منذ قليل، أحد السجناء المحبوسين بقسم أول دمياط، إثر تعرضه لغيبوبة مفاجئة، حيث تلقى ضابط منوب مركز شرطة دمياط بلاغا من المسجونين بإصابة أحد المحبوسين بغيبوبة مفاجئة.

وبفحص البلاغ تبين إصابة المحبوس محمد جابر محمد الباز 34 سنة عاطل ومقيم غيط النصارى دائرة قسم أول دمياط، والمسجل جنائيا تحت رقم 304 شقى خطر فئة ب فى مجال فرض سيطرة ونفوذ والسابق اتهامه فى عدد "22" قضية، والمحبوس حاليا بسجن المركز تنفيذاً لعقوبة الحبس شهر اعتباراً من 14/10/2015 فى القضية رقم 15931 جنح مركز دمياط لسنة 2014 "ضرب" بغيبوبة.

وبعد استئذان النيابة العامة تم نقله إلى مستشفى دمياط العام بسيارة الإسعاف لتقديم الرعاية الطبية له، إلا أنه توفى قبل وصوله المستشفى، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دمياط التخصصى.

وبسؤال كل من "نبيل ا ا" 38 سنة عاطل المودع بالسجن على ذمة القضية رقم 2574 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2013 "مخدرات"، و"أحمد ا م" 48 سنة صياد ومقيم عزبة البرج دائرة المركز المودع بالسجن على ذمة القضية رقم 15757 جنايات مركز دمياط لسنة 2015 "مخدرات"، والمودعان بذات غرفة المسجون المذكور، أقرا أنه حال قيامهما بإيقاظه صباحا فوجئا بأنه فى حالة غيبوبة، ولم يتهما أحد بالتسبب فى وفاته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6684 إدارى مركز شرطة دمياط لسنة 2015م، وبالعرض على النيابة العامة باشرت التحقيق، وقررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365