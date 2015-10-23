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القبض على عاطل بحوزته 9 لفافات بانجو قبل ترويجها بالمنوفية

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القبض على عاطل بحوزته 9 لفافات بانجو قبل ترويجها بالمنوفية القبض على عاطل بحوزته 9 لفافات بانجو قبل ترويجها بالمنوفية
تمكنت وحدة مباحث مركز قويسنا بالمنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 9 لفافات بانجو، وذلك قبل ترويجهما علي المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقي اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، أخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد بضبط "رضا أ ف" 49 عاما عاطل ومدرج جنائياً فئه ب مخدرات ومقيم ميت بره بدائة المركز، وتم ضبطه وبحوزته "9 لفات من نبات البانجو المخدر – مبلغ مالى".

تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 24566 جنح مركز قويسنا لسنة 20145 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365