القبض على عاطل بحوزته 9 لفافات بانجو قبل ترويجها بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز قويسنا بالمنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 9 لفافات بانجو، وذلك قبل ترويجهما علي المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتلقي اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، أخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد بضبط "رضا أ ف" 49 عاما عاطل ومدرج جنائياً فئه ب مخدرات ومقيم ميت بره بدائة المركز، وتم ضبطه وبحوزته "9 لفات من نبات البانجو المخدر – مبلغ مالى".
تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 24566 جنح مركز قويسنا لسنة 20145 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.