ألونسو: أصبت بالانتقال لبايرن.. وأتمنى تكرار إنجاز سيدورف

(إفي): أكد تشابي ألونسو، لاعب بايرن ميونيخ الألماني أن قرار رحيله عن ريال مدريد الإسباني متوجها إلى الفريق البافاري كان جيدا، وذلك خلال مقابلة أجراها مع الموقع الإلكتروني لفريقه الحالي.

وقال:"أعتقد أن قرار رحيلي عن ريال مدريد كان جيدا. حتى الآن أستمتع بوجودي في صفوف هذا الفريق. إنها تجربة ممتازة بالنسبة لي، وأتمنى أن أحقق نجاحا أكبر هذا الموسم".

وأضاف "من الواضح أن مركزي يتطلب قدرات دفاعية في المواجهات الفردية، ولكنني أفضل أن تكون الكرة بين قدمي. أحب أن يكون الاستحواذ من نصيب فريقي. ولهذا نعمل بجد كل يوم في التدريبات".

وأضاف "أعتقد أن بايرن يتفوق على المنافس في نسبة الاستحواذ في 90% على الأقل من المباريات. إذا سيطرت على الكرة، سيطرت على المباراة. غالبية الفرق تتراجع إلى منتصف ملعبها عندما تواجهنا وتعتمد على الهجمات المرتدة، لذا لابد من التحلي بالصبر".

وتابع "أنا بحالة جيدة كما كنت في السابق وأستمتع بكل دقيقة على أرضية الملعب. وخلاف ذلك، سيكون الوقت قد حان للاعتزال. ولكن حتى الآن أشعر بتحدي مواصلة الفوز بالألقاب. الفوز بدوري الأبطال مع بايرن سيكون له نكهة خاصة بالنسبة لي. سيكون الفريق الثالث الذي أحقق معه هذا اللقب، وهو الإنجاز الذي لم يحققه سوى كلارنس سيدورف حتى الآن".

وعن مواجهة مفترضة بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ، قال:"سيكون أمرا خاصا بالنسبة لي، أمرا مؤثرا. ارتديت قميص ريال طوال خمس سنوات، وحتى الآن تربطني علاقة وثيقة بالنادي والعاملين فيه، وكذلك الحال مع ليفربول".