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تقرير - نجم فرنسا السابق قد يدرب بيرلو ولامبارد في أمريكا

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تقرير - نجم فرنسا السابق قد يدرب بيرلو ولامبارد في أمريكا تقرير - نجم فرنسا السابق قد يدرب بيرلو ولامبارد في أمريكا

ذكرت سبورتس إليستروتد الأمريكية أن باتريك فييرا نجم فرنسا السابق مرشحا لتدريب فريق نيويورك سيتي الذي يضم بين صفوفه أندريا بيرلو وفرانك لامبارد وديفيد بيا.

وأشارت الشبكة إلى أن المدرب الحالي جيسون كريس قد تتم إقالته بسبب تردي النتائج فخسر الفريق معه 16 مباراة من 33 في الدوري ويحتل المركز الثامن في المجموعة الشرقية التي تضم عشرة فرق.

وانضم بطل العالم مع فرنسا عام 1998 إلى مانشستر سيتي عام 2010 ثم أصبح مدربا لقطاع الشباب بالنادي عام 2011.

ويتبع ناديا مانشستر سيتي ونيويورك سيتي مجموعة سيتي لكرة القدم التي تديرها مجموعة أبوظبي الاتحاد للتنمية والاستثمار.

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