وزير الرى: منظومة تأمين جديدة للسد العالى وخزان أسوان

قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى "معندناش فى مصر أغلى من السد العالى وتأمينه" مشيراً الى أنه سيتم تحديث منظومة تأمينه فى ضوء أحدث التقنيات العالمية فى مجال التنبؤ والوقاية والإنذار المبكر والتطور التكنولوجى المتغير.

وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة أسوان أن منظومة تأمين جسم السد العالى تستهدف تأمين جسم السد وخزان أسوان القديم من الكوارث ومخاطر الألغام البحرية والأجسام الطافية والغاطسة القابلة للانفجار، باعتبارهما مرفقين استراتيجيين يحققان الأمن المائى المصرى.

وأشار مغازى إلى أن أجهزة الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ حزمة من أعمال التطوير والتحديث فى مجال المراقبة الإلكترونية والتحكم لمنظومة التأمين الفنى لجسم السد العالى ومداخل الأنفاق، والتى تضم أحدث التقنيات العالمية فى مجال المراقبة والاتصال.

وتشمل المنظومة التى تم تركيبها 80 كاميرا مراقبة منتشرة على طول جسم السد العالى وداخل ممرات التفتيش وأمام وخلف جسم السد من خلال 16 شاشة تعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بتكلفة 3 ملايين جنيه، من خلال الربط المباشر بكافة الجهات الأمنية المنوط بها تأمين السد العالى، علاوة على تحديث منظومة التأمين الفنى لوحدات الكشف عن المتفجرات والحقائب والطرود والأفراد لتأمين أنفاق التفتيش ومداخل ومخارج السد العالى.

وأكد وزير الرى أن السد العالى على قمة أولويات الوزارة وتوليه اهتماما بالغا من خلال أعمال الصيانة المستمرة والتجديد وإنشاء الأنظمة المتطورة في مجال التنبؤ والوقاية والإنذار المبكر لتأمين جسم السد وخزان أسوان, علاوة علي تطوير سفن الأبحاث العلمية وميناء المعدات النهرية وإقامة محطات هيدرومناخية عائمة لأبحاث البخر بالبحيرة وإحلال وتجديد شبكة العجلة الأرضية علي جسم السد وأعمال التشغيل والصيانة للسد والمنشآت الملحقة به وتخزين وصرف المياه من بحيرة ناصر وخزان أسوان.

وأشار الدكتور حسام مغازى الى أن السد العالي يتميز بكفاءة الستارة الرأسية المانعة لتسرب المياه وهى مثل لوح مصمت مانع للرشح عرضها 40 مترا تخترق جسم السد العالى بطول2320 مترا وعمق170 مترا منها 130 أسفل قاع السد، وذلك طبقا للتصميمات، حيث يتم قياس كفاءة الستارة شهريا وإذا وصلت نسبة كفاءتها إلى 60% يعاد حقنها، إلا أنه منذ عام 1971 وحتى الآن ظلت كفاءة الستارة حول الـ96% مما يدل علي أن السد العالى آمن، مشيراً الى الدراسات الدورية لقياس حركة جسم السد الأفقية والرأسية أظهرت أنها في الحدود الآمنة

وتقوم الوزارة خلال العام المالي الحالي بتنفيذ العديد من الأعمال الهادفة إلي تحسين منظومة الأداء والتشغيل بالسد العالي بتكلفة إجمالية بلغت 122 مليون جنيه تضمنت تعميق وتوسيع كيلو مترين من خور توشكى.