"الخرطوم": السيسى والبشير اتفقا على حل مشكلة "حلايب وشلاتين" وديًا

ذكرت صحيفة "سودان تربيون"، نقلًا عن مسئول بارز بالخارجية السودانية، أن الرئيسين عبد الفتاح السيسى وعمر البشير قد اتفقا على حل النزاع بشأن منطقة حلايب وشلاتين وديًا فى أعقاب تجدد النقاش حول وضع المنطقة.

وقال عبد الغنى نعيم وكيل وزارة الخارجية السودانى فى تصريحات صحفية أمس الخميس، إن قضية حلايب وشلاتين، ليس بها استثناءات، وذلك فى معرض تصريحاته عن إجراء الانتخابات البرلمانية فيها، وأكد على أن سياسة الخرطوم هى معالجة المشكلات مع مصر وديًا.

وكان الرئيس البشير قد كشف أنه طلب وساطة سعودية حول النزاع الحدودى مع مصر، وأن الرياض لعبت دورًا فى تأمين إطلاق سراح عمال المناجم السودانيين المسجونين فى مصر.

صحيفة سودانية تزعم طلب البشير لوساطة سعودية لحل أزمة "حلايب"