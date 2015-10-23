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مقتل 28 مصليًا في تفجير مزدوج بمسجد في نيجيريا

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مقتل 28 مصليًا في تفجير مزدوج بمسجد في نيجيريا مقتل 28 مصليًا في تفجير مزدوج بمسجد في نيجيريا

تفجير مسجد بنيجيريا – ارشيفية

قتل 28 مصليا على الأقل، في تفجير مزدوج في مسجد شمال شرقي نيجيريا، حيث كان مكتظا بالمصلين وقت صلاة الفجر، وفق ما ذكر مصدر محلي، الجمعة.

وقال أحد مقاتلي الحماية المدنية الأهلية إن قوات الأمن طوقت مكان الحادث، فيما انهمكت فرق الإنقاذ في إجلاء القتلى والمصابين من جراء التفجير، الذي على ما يبدو أنه نجم عن عمل انتحاري.

وقال المقاتل إنه يبدو أن هناك انتحاريا واحدا فقط على الرغم من “أننا سمعنا جميعا انفجارين” في مسجد في منطقة جيداري بولو في مايدوغوري، أكبر مدينة في شمال شرقي البلاد ومهد بوكو حرام.

ويعد هذا الهجوم الأحدث في سلسلة من الهجمات التي يتهم فيها متطرفو جماعة بوكو حرام، الذين قتلوا بدون تمييز مسيحيين ومسلمين يتهمونهم بأنهم لا يتبعون تفسيرهم للشريعة.

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