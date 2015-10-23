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بالصور: معالم "لندن" السياحية زهرية للتوعية بسرطان الثدي

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بالصور: معالم "لندن" السياحية زهرية للتوعية بسرطان الثدي بالصور: معالم "لندن" السياحية زهرية للتوعية بسرطان الثدي

الجمعة 23-10-2015 18:23

تكتسي معالم أثرية سياحية شهيرة باللون الزهري خلال أُكتوبر/تشرين الأول من كل سنة، بهدف التوعية بسرطان الثدي، ودعماً للمصابات. في هذا الإطار، أضاءت "لندن" مجموعة من مبانيها الشهير بلون الورد، وهذه بعض منها:

- "تاور 42": يعدّ "تاور 42" ثالث أطول ناطحة سحاب بــ"لندن". كان البرج بُني بين سنتي 1971 و1980، بعد أن صمّمه ريتشارد سيفرت، من ثم افتُتح رسمياً في 11 يونيو/حزيران سنة 1981 من قبل الملكة إليزابيث الثانية.

زوري "درسدن" في الخريف

- مبنى "ووكي توكي": تتخذ ناطحة السحاب التجارية اسمها من شارع "فانشرش" الواقع في المدينة التاريخية بالحي المالي في "لندن"، إلا أنّها نالت لقب "ووكي توكي" نتيجة شكلها اللافت!

- حلبة مصارعة الثيران: هي منطقة تجارية كبرى في "برمنغهام"، يعود تاريخها إلى القرون الوسطى، وقد تم بناء مركزين للتسوق في المنطقة في سنة 1960، من ثم في سنة 2003.

- متحف "إيتش أم إس بلفاست": هو متحف يقع على نهر "التايمز"، وتتبع إدارته لمتحف الحرب الامبراطوري.

- عجلة "برايتون": تقع تحت الحافة الشرقية بالقرب من رصيف "برايتون"، علماً أنّها كانت بنيت بتمويل من القطاع الخاص.

- قلعة "نورك": تأسست في منتصف القرن الثاني عشر.

- ساحة "ترافلغار": تقع وسط "لندن"، يتوسطها عمود "نيلسون"، الذي يحرسه أربعة تماثيل عند قاعدته.

- "غيتسهيد ملينيوم بريدج": يمتد جسر المشاة على نهر تاين في إنجلترا، بين "غيتسهيد" على الضفة الجنوبية، ورصيف الميناء "نيوكاسل أبون تاين" على الضفة الشمالية.

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