تموين أسوان تضبط 201 علبة لبن منتهية الصلاحية داخل مخزن تاجر

تمكنت مباحث التموين بأسوان، برئاسة العقيد هانى الغنام، من ضبط 201 علبة لبن وزن العبوة واحد لتر، منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وذلك داخل مخزن ملك شخص يدعى "حسين.م.ح" تاجر، ومقيم بركة الدماس، دائرة قسم أول أسوان، وتحرر المحضر رقم 9521 جنح قسم أول أسوان لسنة 2015م.

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط، 10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا عدم حمل شهادات صحية، و5 قضايا عدم وجود تراخيص، و5 قضايا عدم وجود سجل تجارى.

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