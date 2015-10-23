تموين سوهاج يضبط مخبزين يعملان بدون ترخيص بمركز دار السلام

قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج،أن المديرية تمكنت من ضبط مخبزين بمركز دار السلام يعملان بدون ترخيص ، كما تم تحرير محاضر ضد أصحاب 19 مخبز اخرين بمركزى دار السلام والمراغة عبارة عن عدم الاعلان عن التشغيل ونقص فى الوزن والمواصفات وتمت احالة النحاضر الى النيابة.

وأضاف وكيل وزارة التموين ، أنه تم تحرير 7 محاضر ضد أصحاب محلات الجزارة فى مركزى المراغة ودار السلام لعدم التزامهما بالاشتراطات الصحية.

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