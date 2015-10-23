تموين سوهاج يضبط مخبزين يعملان بدون ترخيص بمركز دار السلام

قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج،أن المديرية تمكنت من ضبط مخبزين بمركز دار السلام يعملان بدون ترخيص ، كما تم تحرير محاضر ضد أصحاب 19 مخبز اخرين بمركزى دار السلام والمراغة عبارة عن عدم الاعلان عن التشغيل ونقص فى الوزن والمواصفات وتمت احالة النحاضر الى النيابة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف وكيل وزارة التموين ، أنه تم تحرير 7 محاضر ضد أصحاب محلات الجزارة فى مركزى المراغة ودار السلام لعدم التزامهما بالاشتراطات الصحية.
وأضاف وكيل وزارة التموين ، أنه تم تحرير 7 محاضر ضد أصحاب محلات الجزارة فى مركزى المراغة ودار السلام لعدم التزامهما بالاشتراطات الصحية.
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