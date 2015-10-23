وصول 641 سائح مع بدء الموسم السياحى بموانى البحر الاحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم بدء الموسم السياحى الحالى بموانئها باستقبال ميناء سفاجا للسفينة السياحية نوتيكا، وعلى متنها 641 سائحا من مختلف الجنسيات قادمة من حيفا وذلك لزيارة معالم البحر الأحمر وجنوب الصعيد .

وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع درجة الاستعداد بموانئها استعدادا لاستقبال السفن واليخوت السياحية بموانئها.

كما تم عقد اجتماع تنسيقى مع شركات السياحة وأعضاء المجتمع المينائى للتجهيز للموسم السياحى .

على جانب آخر شدد اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على ضرورة تقديم كافة التسهيلات، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات وإعطاء أولوية خاصة لدخول السفن السياحية للميناء وإلزام الشركات والتوكيلات السياحية بتوفير أتوبيسات مكيفة لنقل السياح .

وصول 8500طن بوتاجاز لموانئ السويس

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>وصرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمارجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

وصول 870 طن معدات عسكرية لميناء الأدبية

>يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة دودو وعلى متنها 870 طن معدات قادمة من بورسودان.

35 ألف طن فويفات تغادر ميناء سفاجا

>يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية وعلى متنها 52 شاحنة و6 ركاب كما تغادر السفينة نيامون مولا وعلى متنها 35 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، والعبارة مسرة وعلى متنها 923 راكبا و36 سيارة و11 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 92 شاحنة و11 راكبا والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 56 شاحنة و10 ركاب.

على جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 387 راكبا و24 سيارة والعبارة مسرة وعلى متنها 1034 راكبا و29 سيارة و10 شاحنات والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و48 سيارة و11 راكبا، كما غادرت العبارة القاهرة وعلى متنها 836 راكبا و91 سيارة و6 شاحنات والسفينة الحرية 2 و على متنها 49 شاحنة.

وصول 691 راكبا لميناء نويبع

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>يشهد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 400 راكب و16 سيارة و 11 شاحنة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 45 شاحنة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة و على متنها 238 راكبا و 13 شاحنة و 1 سيارة و العبارة برنسيسة و على متنها 53 راكبا و السفينة سينا و على متنها 44 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 175 راكبا و 6 شاحنات و 6 سيارات و السفينة سينا و على متنها 22 شاحنة.

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