سلطات المطار تحبط محاولة تهريب "50 كيلو مخ" مع راكب سودانى

تمكنت سلطات مطار القاهرة اليوم الجمعة، من ضبط محاولة تهريب 50 كجم "مخ" محظور دخولها البلاد، حاول راكب سودانى تهريبها وسط حقائبه لدى وصوله من الخرطوم، وتقرر تشكيل لجنة لإعدام المضبوطات.

أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة طيران "تاركو إير" رقم 113 والقادمة من الخرطوم، اشتبه رجال الجمارك فى كرتونتين بصحبة الراكب السودانى "ع. م" وبفتحها تبين وجود 50 كجم من المخ مع عدم وجود أوراق تؤكد سلامتها فتم إبلاغ رجال الحجر البيطرى، حيث قرروا بأن المضبوطات محظور دخولها إلى البلاد وتم مصادرتها والسماح للراكب بالدخول وتشكيل لجنة من رجال الجمارك والحجر الصحى والبيطرى والشرطة وأمن شركة الميناء لإعدام المضبوطات فى أحد مواقع أرض مهبط مطار القاهرة.