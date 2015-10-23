أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سلطات المطار تحبط محاولة تهريب "50 كيلو مخ" مع راكب سودانى

Google+ Print
سلطات المطار تحبط محاولة تهريب "50 كيلو مخ" مع راكب سودانى سلطات المطار تحبط محاولة تهريب "50 كيلو مخ" مع راكب سودانى
تمكنت سلطات مطار القاهرة اليوم الجمعة، من ضبط محاولة تهريب 50 كجم "مخ" محظور دخولها البلاد، حاول راكب سودانى تهريبها وسط حقائبه لدى وصوله من الخرطوم، وتقرر تشكيل لجنة لإعدام المضبوطات.

أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة طيران "تاركو إير" رقم 113 والقادمة من الخرطوم، اشتبه رجال الجمارك فى كرتونتين بصحبة الراكب السودانى "ع. م" وبفتحها تبين وجود 50 كجم من المخ مع عدم وجود أوراق تؤكد سلامتها فتم إبلاغ رجال الحجر البيطرى، حيث قرروا بأن المضبوطات محظور دخولها إلى البلاد وتم مصادرتها والسماح للراكب بالدخول وتشكيل لجنة من رجال الجمارك والحجر الصحى والبيطرى والشرطة وأمن شركة الميناء لإعدام المضبوطات فى أحد مواقع أرض مهبط مطار القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365