أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فريق أحلام في الجول – طارق السعيد يختار.. أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر ' لا حازم إمام '

Google+ Print
فريق أحلام في الجول – طارق السعيد يختار.. أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر ' لا حازم إمام ' فريق أحلام في الجول – طارق السعيد يختار.. أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر ' لا حازم إمام '

ريفالدو طارق السعيد بعدما تألق مع الزمالك ثم احترف في أندرلخت ونال هتاف جمهوره في مباراة ريال مدريد وعاد للأهلي وتألق مع . يختار أفضل 11 لاعبا في تاريخ البلاد لـFilGoal.com.

شارك من هنا واختار بنفسك فريق أحلامك

فريق طارق السعيد يحرسه عصام الحضري.

في الدفاع يقف إبراهيم حسن ناحية اليمين. وربيع ياسين يسارا. بينما يحمي العمق الثنائي هشام يكن ووائل جمعة.

أما خط الوسط فيشهد نجوما من الزمن الجميل، يتقدمهم حسن شحاتة وطاهر أبو زيد مع محمد أبو تريكة تحت حماية البلدوزر مجدي عبد الغني.

الهجوم؟ هو خط مقدمة معتاد في أغلب اختيارات زوار FilGoal.com. فمن يستطيع تجاهل محمود الخطيب وسحره مع براعة حسام حسن وفاعليته؟

فريق طارق السعيد كاملا:

المرمى: عصام الحضري

الدفاع: إبراهيم حسن – هشام يكن – وائل جمعة – ربيع ياسين

الوسط: مجدي عبد الغني – حسن شحاتة – محمد أبو تريكة – طاهر أبو زيد

الهجوم: محمود الخطيب – حسام حسن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر