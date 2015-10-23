فريق أحلام في الجول – طارق السعيد يختار.. أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر ' لا حازم إمام '

ريفالدو مصر طارق السعيد بعدما تألق مع الزمالك ثم احترف في أندرلخت ونال هتاف جمهوره في مباراة ريال مدريد وعاد للأهلي وتألق مع المنتخب. يختار أفضل 11 لاعبا في تاريخ البلاد لـFilGoal.com.

شارك من هنا واختار بنفسك فريق أحلامك

فريق طارق السعيد يحرسه عصام الحضري.

في الدفاع يقف إبراهيم حسن ناحية اليمين. وربيع ياسين يسارا. بينما يحمي العمق الثنائي هشام يكن ووائل جمعة.

أما خط الوسط فيشهد نجوما من الزمن الجميل، يتقدمهم حسن شحاتة وطاهر أبو زيد مع محمد أبو تريكة تحت حماية البلدوزر مجدي عبد الغني.

الهجوم؟ هو خط مقدمة معتاد في أغلب اختيارات زوار FilGoal.com. فمن يستطيع تجاهل محمود الخطيب وسحره مع براعة حسام حسن وفاعليته؟

فريق طارق السعيد كاملا:

المرمى: عصام الحضري

الدفاع: إبراهيم حسن – هشام يكن – وائل جمعة – ربيع ياسين

الوسط: مجدي عبد الغني – حسن شحاتة – محمد أبو تريكة – طاهر أبو زيد

الهجوم: محمود الخطيب – حسام حسن