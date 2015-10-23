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دراسة: النوم أقل من 6 ساعات يزيد فرص الإصابة بالسكر وأمراض القلب

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دراسة: النوم أقل من 6 ساعات يزيد فرص الإصابة بالسكر وأمراض القلب دراسة: النوم أقل من 6 ساعات يزيد فرص الإصابة بالسكر وأمراض القلب
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كوريون، حيث أفادت أن الذين يحصلون على أقل من ست ساعات من النوم ليلا، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكرى وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأوضح الباحثون أن عدم الحصول على القسط الكافى من النوم يرفع من فرص الاصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة بما فى ذلك ارتفاع نسبة السكر فى الدم، وارتفاع الكولسترول، والدهون الزائدة حول الخصر، وارتفاع ضغط الدم وزيادة فى الدم المعروفة باسم متلازمة التمثيل الغذائى.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور جانج يونج كيم من جامعة يونسى فى كوريا الجنوبية، إن الأشخاص الذين ينامون أقل من 8 ساعات يومياً تزيد لديهم فرص الإصابة بمخاطر متلازمة التمثيل الغذائى أو الأيض، والتى يمكن أن تؤدى بهم إلى الأمراض المزمنة.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات اكثر من 2600 من البالغين لأكثر من عامين، ووجدوا أن المشاركين الذين لم يحصلوا على ست ساعات على الأقل من النوم ليلا كانوا أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائى مقارنة بالذين حصلوا على ثمانى ساعات من النوم يومياً.

وإضافة إلى ذلك، ارتبط قصر فترة النوم إلى زيادة خطر ارتفاع نسبة السكر فى الدم والدهون الزائدة حول البطن بنسبة 30 فى المائة، فضلا عن ارتفاع ضغط الدم بنسبة 56%، مقارنة مع أولئك الذين ينامون لفترة أطول.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”.

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مصر 365

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