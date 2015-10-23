أم تتخلص من مولود ابنتها الناتج عن علاقة آثمة في الفيوم

تجردت أم من كافة المشاعر الإنسانية، وقامت بإلقاء مولود ابنتها الناتج عن علاقة غير شرعية في الشارع، ولم تشفع له صرخاته قبل أن تجده “ربة منزل”، وقامت بإبلاغ مركز شرطة طامية بالعثور عليه .

وكان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز طامية، يفيد بعثور المدعوة “إيمان الحسيني محمد”، 62 عامًا – ربة منزل، على طفل رضيع أمام إحدى العمارات ببندر طامية.

وأفادت التحريات بعد مناظرة الطفل، أنه ذكر وملفوف بالقماش حديث الولادة مربوط بالحبل السري، وتم حجزه بمستشفى طامية بالحضانة لوجود صعوبة في التنفس، وأكدت التحريات أن والدة الطفل تدعى “شيماء. ع . ع”، 27عامًا – ربة منزل، والمقيمة بعزبة الفاروقة بقرية كفر محفوظ لدى والدها، لانفصالها عن زوجها منذ 3 سنوات، ولم تقر باسم والد الطفل، وبسؤال والدتها المدعوة “عليه . ع . ع”، 55 عامًأ – ربة منزل، أقرت بأن ابنتها كانت في وضع حمل فقامت بتوليدها، ثم تخلصت من الطفل ووضعته بالمكان المعثور عليه به.

تم إلقاء القبض عليهما، وتحرر عن الواقعة المحضر 4401 إداري، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.