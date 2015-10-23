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رئيس"الإمداد والتموين": الإرهاب دفعنا لزيادة أقسام الطوارئ بمستشفيات الجيش

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رئيس"الإمداد والتموين": الإرهاب دفعنا لزيادة أقسام الطوارئ بمستشفيات الجيش رئيس"الإمداد والتموين": الإرهاب دفعنا لزيادة أقسام الطوارئ بمستشفيات الجيش
قال اللواء أركان حرب عبد المرضى غريب، رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، إن مؤتمر مجمع الجلاء الطبى حول الحوادث الجسيمة يأتى بالتزامن مع احتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة وفى أيام عطرة مع مطلع العام الهجرى الجديد، داعيا الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء هذا النصر العظيم، وشهداء الحرب على الإرهاب فى سيناء، الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل أمن وسلامة .

وأكد غريب على هامش المؤتمر، أن القوات المسلحة حرصت على اتباع جميع الإجراءات والأساليب الحديثة التى تضمن أحدث وسائل الإخلاء الطبى من إسعاف وطائرات هليكوبتر مجهزة بوسائل طبية متطورة، بالإضافة إلى تقديم الاسعافات الاولية فى مناطق الحوادث، لافتا إلى أن ما تشهده مصر من إرهاب أسود كان دافعا لإنشاء أقسام للطوارئ داخل مستشفيات القوات المسلحة، بالإضافة إلى انشاء مستشفى متخصص للطوارئ والحوادث.

من جانبه، أكد اللواء طبيب مصطفى أبو حطب، مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، أن مصر من الدول المتقدمة عالميا فى نسبة الحوادث، وهناك أكثر من 13 ألف متوفى سنويا جراء الحوادث، بالإضافة إلى 55 ألف مصاب بعاهات غير مستديمة من الحوادث الجسيمة، موضحا اهتمام مستشفى الجلاء بطب الطوارئ كجزء من حالة عالمية بهذا المجال.

وأشار أبو حطب إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تشجيع ورعاية كل ما يؤدى إلى نجاح مؤتمر مستشفى الجلاء العسكرى حول طب الطوارئ والحوادث الجسيمة.

وكشف أن تكلفة الحوادث الجسيمة فى العالم بلغت نحو 1.7 مليار دولار سنويا، يتعرض لها نحو 50 مليون مصاب حول دول العالم المختلفة، مؤكدا أن هذا الفرع من الطب يحتاج إلى رعاية خاصة وعقد مؤتمرات متتالية خاصة أن مصر فى مرتبة متقدمة فى مثل هذه الحوادث، بالإضافة إلى الحريق والإصابات من الرصاص والتفجيرات ومصابى الحوادث الإرهابية.

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مصر 365

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