ضبط 45 هارب من أحكامٍ قضائية و32 مسجل خطر في السويس

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملةٍ أمنية موسعة، والتي استمرت لمدة يومين من ضبط 45 من الهاربين من أحكامٍ قضائية.

كان اللواء جمال موسى عبدالبارئ، مدير أمن السويس، قد أصدر تعليماتٍ لإدارة البحث الجنائي برئاسة العميد محمد والي، ورئيس المباحث محمد شرباش، بشن حملات موسعة، لضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت الحملات عن ضبط 22 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 32 مسجل خطر، و15 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

وتم التحفظ على المتهمين، وجاري تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.