غداً .. بث موحد لشبكات الإذاعة لتغطية المؤتمر الاقتصادي بمطروح

كتبت – إنجي لطفي

صرحت نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، أنه تم الاستعداد التام من جانب كل شبكات الإذاعة المصرية لتغطية فعاليات مؤتمر محافظة مطروح الاقتصادي الأول الذي تنطلق فعالياته، غداً، ويستمر علي مدار يومين .

وأضافت مبروك في- بيان صحفي – أنه سيتم بث وقائع وجلسات المؤتمر علي الهواء من خلال البث الموحد للإذاعة فان كل شبكة إذاعية ستقوم ببث ساعة قبل بداية المؤتمر نلقي الضوء علي المؤتمر والمحاور التي يتناولها بما يتناسب وخطاب كل شبكة او خدمة اذاعية في التغطية، حيث ستقوم الإذاعة ببث جلستي الافتتاح والختام علي الهواء من خلال البث الموحد ، كما ستقوم بنقل الحفل الفني الذي يقام في نهاية المؤتمر علي الهواء والذي يحييه الفنان تامر حسني والمطربة آمال ماهر علي موجاتها العاملة .

كما تنفرد إذاعة مطروح المحلية بمتابعة كل تفاصيل وكواليس المؤتمر وتبثها في صورة تقارير ورسائل علي الهواء ، وسوف تبدا موجات الاذاعة جميعها في بث تنويهات عن المؤتمر اعتباراً من يوم الجمعة القادم .

يذكر أن فريق العمل المكلف بالتغطية يتكون من المذيعين تامر عثمان ، لمياء سليمان ، شيرين صفوت ، وائل الدمنهوري ، وأمل مسعود .

ويعد هذا المؤتمر انطلاقة قوية لمحافظة مطروح لجذب الاستثمارات اليها خصوصاً ان عدت دول سوف تشارك في المؤتمر من بينها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.