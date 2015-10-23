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لتجنب التسمم.. لو بتحب الموز واليوسفى والبطيخ اعرف إزاى تغسلهم

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لتجنب التسمم.. لو بتحب الموز واليوسفى والبطيخ اعرف إزاى تغسلهم لتجنب التسمم.. لو بتحب الموز واليوسفى والبطيخ اعرف إزاى تغسلهم
المعتقدات الخاطئة التى توارثنها منذ القدم تتسبب فى الكثير من المشاكل الصحية التى تقع علينا وعلى صحتنا، ومن أهمها تناول بعض الفواكه والخضراوات بدون غسيل، وهذه العادة قد تتسبب فى إصابتك بالتسمم الغذائى.

فى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن عدم الاهتمام بغسيل الخضراوات والفواكه قد يقودك لطريق الإصابة والتعرض للتسمم الغذائى، نتيجة لانتقال الميكروبات المتواجدة على القشرة الخارجية.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك بعض الفواكه التى نتناولها دون تنظيفها كالبطيخ والموز واليوسفى، وعند أكلها تتسبب فى انتقال البكتيريا الضارة داخل ثمرة الفاكهة ما يتسبب فى الإصابة بالتسمم الغذائى.

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن البكتيريا يسهل انتقالها إلى داخل الثمرة بواسطة السكين عندما نقطعها وهذا يسبب إصابتك بالتسمم الغذائى.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية د.علا، بضرورة غسل هذه الثمار كالموز واليوسفى والبطيخ عن طريق إزالة الأتربة من عليها بواسطة قماشه رطبة "مبلولة"، أو استعمال فرشاة ناعمة للتنظيف لإزالة الوسخ، والترسبات، والجراثيم، وذلك لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائى.

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مصر 365