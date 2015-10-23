دراسة: العلاج الجينى يخلصك من الوزن الزائد دون التعرض لخطر فقدان العظام

أظهرت دراسة طبية أن هرمون "الليبتين" يصل مباشرة إلى المخ عن طريق العلاج الجينى يساعد على فقدان الوزن دون التعرض للآثار الجانبية لفقدان الكتل العظمية.إعلان - Ads إعلان - Ads
فقد حذر الباحثون من أن الفقدان السريع أو الكبير للوزن من خلال اتباع نظام غذائى يمكن أن يؤدى إلى فقدان العظام وكثافتها بصورة كبيرة، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة التعرض لكسور العظام فى كبار السن، وهو ما يؤثر سلبا على نوعية الحياة.
وقال الباحث "أورزولا إيوانى" أستاذ مشارك فى جامعة أوريجون الأمريكية، نحن نحاول من خلال الدراسة تحديد ما إذا كانت هناك وسيلة لإنقاص الوزن الزائد مع الحفاظ على كثافة العظام.
وفى هذه الدراسة، تلقت فئران التجارب هرمون "اللبتين" مما ساهم بصورة مباشرة فى خفض نحو 20% من أوزانهم فى الوقت الذى لم يفقدوا أى من الكتل العظمية لديهم.