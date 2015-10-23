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دراسة: العلاج الجينى يخلصك من الوزن الزائد دون التعرض لخطر فقدان العظام

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دراسة: العلاج الجينى يخلصك من الوزن الزائد دون التعرض لخطر فقدان العظام دراسة: العلاج الجينى يخلصك من الوزن الزائد دون التعرض لخطر فقدان العظام
أظهرت دراسة طبية أن هرمون "الليبتين" يصل مباشرة إلى المخ عن طريق العلاج الجينى يساعد على فقدان الوزن دون التعرض للآثار الجانبية لفقدان الكتل العظمية.

فقد حذر الباحثون من أن الفقدان السريع أو الكبير للوزن من خلال اتباع نظام غذائى يمكن أن يؤدى إلى فقدان العظام وكثافتها بصورة كبيرة، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة التعرض لكسور العظام فى كبار السن، وهو ما يؤثر سلبا على نوعية الحياة.

وقال الباحث "أورزولا إيوانى" أستاذ مشارك فى جامعة أوريجون الأمريكية، نحن نحاول من خلال الدراسة تحديد ما إذا كانت هناك وسيلة لإنقاص الوزن الزائد مع الحفاظ على كثافة العظام.

وفى هذه الدراسة، تلقت فئران التجارب هرمون "اللبتين" مما ساهم بصورة مباشرة فى خفض نحو 20% من أوزانهم فى الوقت الذى لم يفقدوا أى من الكتل العظمية لديهم.

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