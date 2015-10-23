رسمياً.. FDA تصدق على تداول دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس الخبيث

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فى الثانى والعشرين من شهر أكتوبر الجارى على طرح دواء جديد لعلاج الأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس الخبيث.

ويعرف الدواء الجديد باسم أونيفايد "Onivyde"، ويحتوى على المادة الفعالة إيرينوتيكان "irinotecan"، وتم تحضيرها فى صورة ليبوسومات يحقن بها المرضى، جنباً إلى جنب مع عقار الفلوريوراسيل والليوكوفورين، وذلك لعلاج مرضى سرطان البنكرياس الخبيث الذين تم علاجهم من قبل بواسطة العلاج الكيماوى المحتوى على عقار جيمسيتابين " gemcitabine".

ويعد سرطان البنكرياس من أخطر الأورام على الإطلاق؛ نظراً لأنه يتم اكتشافه غالباً فى مرحلة متأخرة ولا توجد أعراض مبكرة يمكن ملاحظتها على المريض فى بداية المرض، وبالتالى يصعب السيطرة عليه بعد ذلك، وترتفع فرص وفاة المريض غالباً.

وتم التأكد من فاعلية العقار الجديد عقب خضوع 417 مريضاً للتجارب الإكلينيكية، وثبت أن العقار حال تناوله مع أدوية الفلوريوراسيل والليوكوفورين فإنه يسهم نظرياً فى تمديد حياة المرضى أسابيع قليلة أكثر، فيما تم التأكد من أمان العقار عبر 398 مريضاً، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى: الإسهال والقىء والإعياء والغثيان وانخفاض الشهية.

وتمتلك شركة "Merrimack" للصناعات الدوائية الحق الحصرى فى تسويق عقار "أونيفايد".