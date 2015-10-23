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دراسة تحذر: تناول الأطفال للمضادات الحيوية يسبب زيادة أوزانهم عند البلوغ

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دراسة تحذر: تناول الأطفال للمضادات الحيوية يسبب زيادة أوزانهم عند البلوغ دراسة تحذر: تناول الأطفال للمضادات الحيوية يسبب زيادة أوزانهم عند البلوغ
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية بين الأطفال يسبب اكتسابهم المزيد من الوزن.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون من جامعة جونز هوبكنز للصحة العامة فى بالتيمور بتحليل بيانات ما يقرب من 164000 بالغ فى الولايات المتحدة، ووجدوا أن هناك نحو 22% منهم قد تناولوا ما بين سبعة أو أكثر من المضادات الحيوية خلال مرحلة الطفولة.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن الشباب فى سن 15 عاماً، الذين تناولوا المضادات الحيوية سبع مرات أو أكثر فى سن مبكرة من الطفولة كانوا أكثر وزناً بمعدل كيلو ونصف، وذلك بالمقارنة بالأطفال الذين لم يتناولوا المضادات الحيوية.

وقال الباحثون إن هناك بحثاً سابقاً يشير إلى أن الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية يغير من كمية البكتيريا الجيدة الموجودة فى الجهاز الهضمى بشكل دائم.

وأضاف الباحثون أن الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية يزيد من استيعاب السعرات الحرارية، وهذا بدوره يؤدى إلى مزيد من زيادة الوزن.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health day News”.

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مصر 365