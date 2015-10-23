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رسمياً.. “FDA” تصدق على عقار جديد يعالج ارتفاع البوتاسيوم فى الدم

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رسمياً.. “FDA” تصدق على عقار جديد يعالج ارتفاع البوتاسيوم فى الدم رسمياً.. “FDA” تصدق على عقار جديد يعالج ارتفاع البوتاسيوم فى الدم
وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكى “FDA” فى الثانى والعشرين من شهر أكتوبر الجارى على عقار جديد “Veltassa” من إنتاج شركة “Relypsa” لمعالجة المستويات المرتفعة من البوتاسيوم التى قد تكون قاتلة فى المرضى الذين يعانون من مرض الكلى أو مشاكل فى القلب المزمنة.

وأشار المتحدث الرسمى لـ“FDA” إلى أن الدواء “Veltassa” تم تصميمه لعلاج فرط البوتاسيوم الدم، وهى حالة إفراط مستويات البوتاسيوم فى الدم والتى يمكن أن تؤدى إلى تغييرات خطيرة فى إيقاع القلب.

وأوضحت هيئة الدواء أن “Veltassa”، وهو مسحوق يخلط مع المياه ويُأخذ عن طريق الفم، ويعمل عن طريق ربط البوتاسيوم فى القناة الهضمية ويدفعه للخروج من الجسم.

ويحذر الباحثون من تناول الدواء الجديد مع أى دواء آخر عن طريق الفم، حيث يجب مرور ست ساعات على الأقل.

وقال الباحثون، إن “Veltassa” يكون قادراً على معالجة حوالى 2.4 مليون مريض فى الولايات المتحدة الذين يعانون من ارتفاع مستويات البوتاسيوم فى الدم.

وأضافت هيئة “FDA” أنه سيتم قريباً سحب عقار “Kayexalate” من السوق بسبب آثاره الجانبية الشديدة، بما فى ذلك الإمساك، وموت خلايا الأمعاء ونزيف المعدة والأمعاء، لافتين إلى أن الدواء الحديث ليس لديه مثل هذه الأعراض الخطيرة.

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مصر 365