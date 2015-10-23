مفوضية اللاجئين: عدد النازحين داخل سوريا انخفض إلى 6.3 مليون لاجئ

أعلنت مفوضية اللاجئين أن عدد النازحين داخل سوريا انخفض إلى 6.3 مليون من 7.6 مليون، ربما بسبب نزوحهم إلى أوروبا، وذلك وفق ما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها اليوم الجمعة.

جدير بالذكر، أن وزيرة داخلية سلوفينيا، فيسنا جيوركوس زنيدار، قالت إن بلادها تنفق 770 ألف يورو (500ر860 دولار) يوميًا لمعالجة أزمة تيارات اللاجئين التى تتدفق عليها، قائلة "وفقا لحساباتنا فإن التكلفة اليومية التى نتحملها بسبب أزمة المهاجرين تصل إلى 770 ألف يورو ما يعنى أنها فى غضون ستة أشهر ستصل إلى 140 مليون يورو".

>