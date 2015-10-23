التحقيق مع مدرس بتهمة الاتجار فى العملات الأجنبية بالفيوم

بدأت نيابة بندر الفيوم التحقيق مع مدرس بتهمة الاتجار فى العملات الأجنبية أثناء عمله بإحدى المكتبات التابعة لأحد السلفيين بمدينة الفيوم.

ضبطت مباحث الأموال العامة بمحافظة الفيوم، مدرس بتهمة الاتجار فى العملات الأجنبية، أثناء عمله فى مكتبة بمدينة الفيوم، وبحوزته مبالغ مالية من مختلف العملات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى نيابة بندر الفيوم لتتولى التحقيق، حسب بيان أمنى صادر صباح اليوم.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مباحث الأموال العامة بورود معلومات عن قيام (هانى.ع.ر-38 سنة)، مدرس، بالاتجار فى العملات الأجنبية بدون ترخيص، ويعمل فى إحدى المكتبات بشارع الجمهورية بمدينة الفيوم، التى يملكها "سلفى" مقيم بقرية النصارية بمركز أبشواى.

تم تقنين الإجراءات القانونية، وتشكلت قوة من مباحث الأموال العامة، التى تمكنت من ضبطه، وبحيازته 52904 دولارات، و554875 جنيها، و4075 يورو، و327 دينارا كويتيا، و843 دينارا أردنيا، و7395 درهما إماراتيا، و5736 ريالا سعوديا، و8232 ريالا قطريا، و3183 دينارا ليبيا، تحرر محضر بالواقعة برقم 10110 لسنة 2015 قسم شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.