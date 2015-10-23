سقوط عصابة تزوير مستندات الفحص الفنى للسيارات بقبضة مباحث مرور القاهرة

نجح رجال مباحث المرور بالقاهرة، فى القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير مستندات الفحص الفنى للسيارات مقابل الحصول على مبالغ مالية من المواطنين، واعترفوا بتزوير المستندات والتلاعب فى الفحوصات الفنية للسيارات وترويجها على عملائهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة لتولى التحقيق.

تلقى ضباط مباحث المرور معلومات مفادها قيام كل من "هانى س ث" 30 سنة، موظف ومقيم الجيزة، وشقيقه "وليد س ث" 35 سنة مقاول ومقيم الجيزة، و"عصام غ ح" 54 سنة، موظف ومقيم السيدة زينب، والمقيد الحرية على ذمة القضية رقم 1193 إدارى القطامية "إنهاء تراخيص سيارة بموجب شهادة بيانات مشكوك فى صحتها"، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه فى تزوير مستندات الفحص الفنى للسيارات.

ومن خلال التحريات التى أشرف على تنفيذها اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تم التأكد من صحة المعلمات وتبين أن المتهمين وراء ارتكاب واقعة تغيير نماذج فحص السيارة رقم 160980 نقل القاهرة ملك الأول من حيث عدد الركاب والحمولة والموديل وتعديل بياناتها بنماذج الفحص من سيارة فان إلى قلاب.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة وأمكن ضبط المتهم الأول وبحوزته السيارة رقم 160980 نقل القاهرة والثانى وبحوزته توكيل إدارة وعقد بيع للسيارة رقم ل وص 735 "مزورين" ومبلغ 2645 جنيها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثالث وأضافا بقيامهما بتزوير المستندات والتلاعب فى الفحوصات الفنية للسيارات وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.