النيابة تستعلم عن حالة ضابط مصاب بـ"تفجير الرماية" وتطلب تحريات حول الواقعة

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول للنيابات تحريات الأجهزة الأمنية حول زرع مجهولين عبوة ناسفة بميدان الرماية بالجيزة، والتى تمكن خبراء المفرقعات من التعامل معها وتفجيرها، وأصيب فى عملية التفجير ضابط شرطة بشظايا فى الكتف، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للضابط المصاب، تمهيداً لاستدعائه لسماع أقواله حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بميدان الرماية بشارع الهرم، وأنه ورد بلاغ لرجال المفرقعات بالجيزة بالعثور على جسم غريب بميدان الرماية، وعلى الفور انتقل فريق من خبراء المفرقعات إلى محل الواقعة وبدء التعامل مع العبوة الناسفة، وتمكنوا من تفجيرها، إلا أن عملية التفجير أسفرت عن إصابة ضابط شرطة بشظايا فى الكتف، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وعلى جانب آخر طلبت النيابة تقرير خبراء المفرقعات حول العبوة الناسفة التى تم تفجيرها لمعرفة نوعيتها وكمية المواد المتفجرة المستخدمة بداخلها، للوقوف على كافة ظروف وملابسات الواقعة، لتحديد هوية الجناة تمهيداً لإصدار أذن بضبطهم وإحضارهم.

فيما كشفت مصادر بالحماية المدنية بالجيزة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حجم العبوة الناسفة التى تم التعامل معاها كان كبيراً للغاية وهو ما أدى إلى إصابة ضابط شرطة بشظايا فى الكتف، إلا أن حالته الصحية مستقرة.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغاً بالعثور على جسم غريب يشتبه فى كونه عبوة ناسفة وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين إيجابية البلاغ وتم التعامل مع "العبوة" بواسطة خبراء المفرقعات الذين تولوا عملية تفجيرها وعملوا عملية مسح شامل لمحيط الحادث ولم يتم العثور على أى مواد متفجرة أخرى.