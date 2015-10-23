أمن القاهرة يضبط صاحب مصنع أدوية بيطرية يستخدم أدوات مجهولة المصدر

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط صاحب مصنع بمنطقة بدر، لإدارته مصنع أدوات بيطرية بدون ترخيص، واستخدامه أدوات مجهولة المصدر فى عمليات التصنيع، وتمت مداهمة المصنع وضبط كميات كبيرة من الأدوية البيطرية، واعترف بتعبئة تلك الأدوية فى عبوات منسوبة لشركة بدولة الأردن ثم توزيعها بالشرقية لاستخدامها فى العلاج البيطرى على أنها مستوردة ومهربة من الأردن، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بدر، معلومات مفادها قيام "سيد م ب" 37 سنة، صاحب مصنع، كائن بالمنطقة الصناعية، ومقيم الشرقية، بإدارة مصنع أدوية بيطرية بدون ترخيص مستخدما مواد مجهولة المصدر فى تصنيع تلك الأدوات.

وبإخطار اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وجه بسرعة تشكيل فريق بحث ومداهمة المصنع قبل ترويج تلك الأدوات بالأسواق، وعقب إصدار إذن من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط صاحب المصنع وبصحبته كل من "مصطفى ع م" 25 سنة، عامل، و"هيثم ع ع" 21 سنة، عامل، و"هيثم ع م" 28 سنة، عامل، و"شعبان ع ع" 25 سنة، عامل.

كما تم العثور داخل المصنع على 90 كرتونة تحوى بداخل كل منها 100 زجاجة بلاستيك مدون عليها AB3A فيتامين، وخزان بداخله 5000 لتر من ذات المنتج، و5 كراتين بداخلها دواء مدون عليه انترسور صنع فى الأردن، و30 شيكارة من مادة سلفان ماغنسيوم تزن حوالى 150 كيلو، وبرميل فيتامين هــ، و4 جراكن من مادة ترفور سيص مصاد للسموم، و28 شيكارة من مادة سكر الكلور تزن حوالى 700 كيلو، و4 علب تحوى على غسيل تلاوى، و30 ألف عبوة فارغة مدون عليها AB3 معدة للتعبئة، و75 كجم من مادة زندل، و240 عبوة مدون عليها بطرتك معدة للتعبئة، وبرميل يحوى بداخلة 200 كيلو من الألوان الصناعية وميزان حساس وماكينة ضغط.

وبمواجهته اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وأنه يتحصل على المواد الأولية من فيتامينات ومواد كيميائية المستخدمة فى تصنيع الأدوية من أمناء المخازن بدون فواتير وباقى المواد الكيميائية من "علاء" غير معلوم بياناته وجارى ضبطه، ومقيم محافظة الشرقية مقابل مبالغ مالية بقصد تعبئتها بمساعدة أحد الكيميائيين فى عبوات منسوبة لشركة بدولة الأردن ثم توزيعها بمحافظة الشرقية لاستخدامها فى العلاج البيطرى على أنها مستوردة ومهربة من دولة الأردن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.