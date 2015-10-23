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ضبط شقيقين بحوزتهما بندقية خرطوش وطبنجة بالمطرية.. ويعترفان: علينا ثار

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ضبط شقيقين بحوزتهما بندقية خرطوش وطبنجة بالمطرية.. ويعترفان: علينا ثار ضبط شقيقين بحوزتهما بندقية خرطوش وطبنجة بالمطرية.. ويعترفان: علينا ثار
تمكن رجال مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط كل من "محمود م أ " 26 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى ( طبنجة حلوان عيار 9مم تحمل أرقام 1003637 ) غير مبلغ بسرقتها و 6 طلقات من ذات العيار، وشقيقه "أحمد" 27 سنة عامل، قائد السيارة رقم "ر ق 4781" ماركة سوزوكى ملكه وبحوزته سلاح نارى ( بندقية خرطوش عيار 12مم و 4 طلقات من ذات العيار).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع خشية التعدى عليهما نظرا لكون والدهما متهما فى قضية قتل وتلقيهما تهديدات من أسرة المجنى عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .
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مصر 365