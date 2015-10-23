بيان للداخلية: حملات لملاحقة المتاجرين فى النقد الأجنبى وتحرير 7 قضايا

أفادت وزارة الداخلية فى بيان لها، اليوم الجمعة، أن مباحث الأموال العامة بمديريات أمن "الفيوم، سوهاج، الشرقية، مطروح، الجيزة، قنا" شنت حملات أمنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة لملاحقة المتهمين فى قضايا الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، حيث تم ضبط 7 قضايا، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بالوزارة لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة مرتكبى جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

وتمكنت أجهزة الأمن بسوهاج، فى ضبط "ياسر.أ" 45 سنة صاحب محل مصوغات كائن ببندر ساقلته لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية متخذًا من محل المصوغات الخاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه، وعثر بحوزته على عملات أجنبية ومصرية بلغت (102605 جنيهات مصرى، 25000 ليره لبنانى، 91زلوتى بولندى، 11 ريال قطرى، 21 دينار ليبى، 5 ليره سورى، دينار بحرينى).

كما نجحت أجهزة الأمن فى الفيوم فى ضبط "هانى.ع" 38 سنة مدرس ويعمل بمكتبة كائنة ببندر الفيوم – ومقيم بالفيوم) لقيامه بالاتجار فى العملات الأجنبية بدون ترخيص، وعثر بحوزته على عملات أجنبية ومصرية بلغت (52904 دولارات، 554875 جنيها مصرى، 4075 يورو، 327 دينار كويتى، 843 دينارا أردنى، 7395 درهما إماراتى، 5736 ريال سعودى، 8232 ريال قطرى، 3183 دينارا ليبى) .

وضبط "محمد . ص" 22 سنة حاصل على دبلوم ويعمل بمحل لتوزيع السلع الغذائية كائن ببندر ساقلته، ومقيم بذات الناحية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من المحل الذى يعمل به مسرحاً لمزاولة نشاطه، وعثر بحوزته على عملات أجنبية ومصرية بلغت (273 دولارا، 283410 جنيهات مصرى، 10 يورو ، 1000 ريال سعودى).

وألقت أجهزة الأمن بالشرقية، القبض على "شريف . ع " 20 سنة صاحب محل أحذية كائن ببندر أبوحماد و" إبراهيم . ت" 59 سنة صاحب محل أحذية كائن ببندر أبو حماد، لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذين من محلاتهما مكاناً للتعامل مع عملائهما، وعثر بحوزتهما على عملات أجنبية ومصرية بلغت (300 دولار ، 3520 جنيه مصرى) .