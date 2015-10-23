"مباحث الأحكام" تضبط هاربين من الإعدام و21 محكوما عليهم بالمؤبد خلال 24 ساعة

تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة من تنفيذ 15049 حكما قضائيا متنوعا، من بينها حكمان بالإعدام و21 حكما بالسجن المؤبد.

تأتى هذه الحملات فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بتكثيف الجهود فى تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين داخل وخارج البلاد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

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