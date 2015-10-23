البحرية اللبنانية توقف زورق يحمل 35 لاجئا فلسطينيا يحاولون الهجرة لتركيا

أوقفت القوات البحرية اللبنانية فجر اليوم الجمعة زورقا يحمل 36 شخصا من بينهم 35 لاجئا فلسطينيا إضافة إلى مواطن لبناني كانوا يحاولون الهجرة بطريقة غير شرعية إلى تركيا.

وذكر بيان لقيادة الجيش اللبناني اليوم أن دورية تابعة للقوات البحرية أوقفت فجر اليوم مركبا لبنانيا قدرته التحميلية 10 أشخاص، كان على متنه 36 شخصا وذلك على مسافة ميلين من ميناء الصرفند بصور بجنوب لبنان .. وذلك في أثناء محاولة تهريبهم إلى تركيا بطريقة غير شرعية.

وأوضح البيان أن من بين المهاجرين غير الشرعيين الذين جرى ضبطهم على متن الزورق، 14 فلسطينيا من نازحي مخيم اليرموك في سوريا، و21 فلسطينيا من المخيمات الفلسطينية في لبنان، ومواطنا لبنانيا.

>وأشار البيان إلى أنه تم إعادة المركب وجميع الذين كانوا على متنه إلى الشاطيء اللبناني، وبدأ التحقيق في الموضوع".

>