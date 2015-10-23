مقتل 10 سوريين فى قصف لمقاتلات النظام بريف حلب

أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها اليوم الجمعة، سقوط 10 قتلى فى قصف للمقاتلات السورية فى مدينة تلبيسة بريف حلب.

جدير بالذكر، أن السفير الفرنسى فى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر، أعلن أن بلاده ستطرح قريبًا بالاشتراك مع بريطانيا وإسبانيا مشروع قرار أمام مجلس الأمن لإدانة القصف بالبراميل المتفجرة فى سوريا.

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