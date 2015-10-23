الموندو: واشنطن تعرقل مساعى العبادى لطلب مساعدة روسيا ضد داعش بالعراق

سلطت صحيفة الموندو الإسبانية الضوء على التدخل العسكرى لروسيا فى الأراضى العراقية، وحث أعضاء لائتلاف الحاكم فى العراق، بالإضافة إلى ممثلين عن الحشد الشعبى، رئيس الوزراء حيدر العبادى على التوجه لروسيا بطلب توجيه ضربات جوية لداعش، وقالت إن العبادى متردد فى طلب المساعدة ضد داعش بعرقلة من واشنطن التى لا يعجبها التدخل الروسى فى سوريا.

وقالت الصحيفة إن فى الوقت الذى حث فيه أعضاء لائتلاف الحاكم فى العراق، بالإضافة إلى ممثلين عن الحشد الشعبى، رئيس الوزراء حيدر العبادى على التوجه لروسيا بطلب توجيه ضربات جوية لداعش، صرح رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال دنفورد بعد اجتماعه بالعبادى، أنه لم يطلب من روسيا تقديم الدعم ضد داعش.

يأتى هذا الطلب ليكشف شدة المأزق الذى يواجهه العبادى بين طلب أمريكى ببقائه ضمن التحالف الدولى بعيدا عن روسيا وآخر من التحالف الوطنى الذى ينتمى إليه العبادى يطالبه بالتوجه إلى روسيا، وهما نقيضان يصعب معهما بحال أن يكون محايدا بينهما، وربما يستحيل عليه فى نفس الوقت تنفيذ أحدهما من دون إزعاج صاحب الطلب المقابل.

وفى الوقت الذى بحث فيه العبادى مع دنفورد التطورات الميدانية للحرب على تنظيم "داعش" فى الأنبار، وزيادة الدعم للعراق فى حربه ضد الإرهاب قال الجنرال الأمريكى مشيرًا إلى التحديات التى يواجهها العبادى، إن بعض التحديات فى العراق كانت هيكلية وإن أجهزة الأمن منقسمة على نفسها.



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