إصابة فلسطينى بجروح إثر دهسه من قبل مستوطن جنوب بيت لحم

دهس مستوطن إسرائيلي، مواطنا فلسطينيا من قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم، صباح اليوم الجمعة.

وقال مصدر أمنى فلسطينى إن مستوطنا إسرائيليا دهس بسيارته فلسطينيا يدعى طايع خليل طقاطقة (42 عاما) أثناء سيره بدراجته الهوائية على أحد الطرق الرئيسية الواصلة إلى منطقة تقوع، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة، حيث تم نقله إلى إحدى مستشفيات بيت لحم لتلقى العلاج.

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