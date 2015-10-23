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ضبط كيلو ونصف مخدرات بحوذة 5 عاطلين فى بنى سويف

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ضبط كيلو ونصف مخدرات بحوذة 5 عاطلين فى بنى سويف ضبط كيلو ونصف مخدرات بحوذة 5 عاطلين فى بنى سويف
القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف اليوم الجمعة باشرف اللواء رضا طبلية مدير الامن وبرئاسة العميد خلف حسين رئيس الباحث الجنائية القبض على خمسة اشخاص بحوذتهم 1500 كيلو مخدرات "حشيش وبانجو".

والقت المباحث الجنائية القبض على هاني .س.ق مقيم بندر ببا وبحوزتهما (320) جم من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالي (850) جني حصيلة الاتجار وحرر له المحضر رقم 2015/6077 إداري مركز ببا، وعلي .ا.س مقيم كفر ناصر مركز ببا وبحوزته 500 جم من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وهاتف محمول وحرر له المحضر رقم 2015/1240 إداري مركز ببا.

كما تم ضبط محمد .ش.م مقيم العلالمة مركز بني سويف وبحوزته (250) جم من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وحرر له المحضر رقم 2015/6141 إداري مركز ببا، فتحي .س.ع مقيم بندر بني سويف وبحوزته (250) جم من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وحرر له المحضر رقم 2015/5996 إداري مركز بني سويف، وحسين .ع.ح مقيم الدوية مركز بني سويف وبحوزته 300 جم من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار وحرر له المحضر رقم 2015/6376 إداري مركز بني سويف.

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مصر 365