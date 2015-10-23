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ضبط عاطل خطف مطلقة تحت تهديد السلاح للزواج منها بالمنوفية

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ضبط عاطل خطف مطلقة تحت تهديد السلاح للزواج منها بالمنوفية ضبط عاطل خطف مطلقة تحت تهديد السلاح للزواج منها بالمنوفية
نجحت مباحث مركز السادات بالمنوفية من تحرير ربة منزل بعد أختطافها علي يد عاطل تحت تهديد السلاح للزواج منها بالاكراه تم تحرير محضرا بالاقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقي اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية ،أخطارا من الرائد محمود الشاذلي رئيس مباحث مركز السادات يفيد من تلقية بلاغا من زينب شعبان مرسي 60 عاما ربة منزل أتهمت فيه محمد جلال 35 عاما بخطف نجلتها شيماء محمد27 عاما ربة منزل ومطلقة للزواج منها تحت تهديد السلاح.

وعلي الفور قرر اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية تشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهم برئاسة العقيد محمود عيد رئيس أدارة البحث الجنائي بالمدينة والرائد محود الشاذلي رئيس المباحث والرائد حمدي سيف.

وتم ضبط المتهم وبمواجهتة أعترف بخطف المجني عليها للزواج منها تحت تهديد السلاح لقيامها بالنصب عليه والاستيلاء علي مبالغ مالية منه أثناء الخطوبة، وبعدها قرر فسخ الخطوبة فقرر المتهم خطفها للزواج منها لوضع تحت الامر الواقعة تم تحرير محضرا بالاقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365