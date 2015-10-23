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مندوب مبيعات يقتل بائع بالإسكندرية فى مشاجرة بسب خلافات الجيرة

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مندوب مبيعات يقتل بائع بالإسكندرية فى مشاجرة بسب خلافات الجيرة مندوب مبيعات يقتل بائع بالإسكندرية فى مشاجرة بسب خلافات الجيرة
لقى بائع مصرعه بمحافظة الإسكندرية، فى مشاجرة بينه وبين مندوب مبيعات بسبب خلافات الجيرة قام على أثرها الأخير بالتعدى بالضرب على الأول مما ادى الى اصابته التى أسفرت عن وفاته.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من مأمور قسم شرطة سيدي جابر من مستشفي الزهور بوفاة أحمد ث ع ز 38 سنة بائع مقيم بعزبة رياض دائرة القسم متأثراً بإصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.

بسؤال والده ثروت ع ز 56 سنة مستخلص جمركى مقيم بذات العنوان اتهم بسام خ غ ح 24 سنة مندوب مبيعات مقيم بذات العزبة بالتعدي علي نجله المذكور بالضرب محدثاً إصابته التي أودت بحياته إثر حدوث مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف ، و تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه بمواجهته اعترف ، و تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة ، وتحرر المحضر قسم سيدي جابر وجاري العرض علي النيابة العامة.
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