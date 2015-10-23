مصر والمغرب والجزائر والإمارات يحصدون جوائز البطولة العربية للدراجات بشرم

أعلن على أنور الشناوى مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء عن الدول الفائزة فى أولى منافسات الناشئين فى البطولة العربية للدراجات، والتى تستضيفها مدينة شرم الشيخ. والمستمرة حتى 29 أكتوبر الجارى بالمراكز الأولى للرجال.

تضم قائمة الدول الفائزة المغرب والجزائر والسعودية وفى السيدات تصدرت مصر تلاها المغرب ثم الإمارات، وقام بتوزيع الجوائز الشيخ فيصل بن حميد القاسمى ورئيس الاتحاد العربى للدراجات، والدكتور محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى والنائب الأول لرئيس الاتحاد.