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تموين الإسكندرية يضبط مصنع لفوانيس السيارات بدون ترخيص

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تموين الإسكندرية يضبط مصنع لفوانيس السيارات بدون ترخيص تموين الإسكندرية يضبط مصنع لفوانيس السيارات بدون ترخيص
تمكن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد محمد مهنا من ضبط كل من سامح ح ش 33 سنة المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع فوانيس السيارات لقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال تصنيع فوانيس السيارات البلاستيك الغير مطابقه للمواصفات مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر في عملية التصنيع.

وضبطت الحملة بالمصنع عدد " 1550 " قطعة باغة فانوس " دايو – شاهين – فيات – نيسان " وعدد " 1500 " قطعة فانوس إشارة " شاهين – فيات " وعدد " 18 " جوال بولى ايثيلين بإجمالى وزن " 450 " كجم مما يستخدم فى التصنيع وعدد " 12 " جوال جرش بلاستيك ناتج مخلفات القمامة بإجمالى وزن "480 " كجم مما يستخدم فى التصنيع.

كما قام ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بحملة لضبط كافة الجرائم والمخالفات التموينية والسلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمي والسلع التموينية المدعمة والسلع مجهولة المصدر لتحقيق الانضباط في القطاع التمويني وإحكام السيطره علي الأسواق وأسعار السلع الغذائية .

وتبين من الحملات أن جميع السلع الأساسية متوفرة بالأسواق لدى البدالين التموينيين ويتم صرف حصص التموين الشهرية بإنتظام باسعارها المتداوله ولا يوجد أى ارتفاع فى الأسعار، بالإضافة الى توافر جميع أصناف الخضروات والفاكهة بالأسواق ويوجد استقرار وثبات فى الاسعار ، ووجود جميع المحروقات " الوقود وإسطوانات البوتاجاز " متوفرة في بالمحطات والمستودعات ولا يوجد أى أزمات وحصة المحافظة متوفرة ولا يوجد أى تغير فى أسعارها.

كما تم التنسيق مع مديرية التموين والجهات ارقابية المختلفة حيث قام ضباط الإدارة بالمرور علي المجتمعات الاستهلاكية بدائرة المدينة وكذا متابعة الأسواق المتنقله التي تم عقدها اليوم منها سوق بدائرة مدينة برج العرب أمام جهاز مدينة برج العرب الجديد ، و سوق بدائرة حى المنتزه أمام شارع القاهرة سيدى بشر قبلى ، و سوق بدائرة حى العجمى بمنطقة المساكن الصينية ، و سوق بدائرة حى غرب بجوار مستشفى فوزى معاذ كرموز.

وكذلك تم ضبط محمد ع م 38 سنة سائق مستقلاً السيارة رقم 5436 محمله بعدد " 6700 " لتر سولار مدعم بقصد تهريبها خارج حدود المحافظة وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الجبرى ، و خميس ح س 45 سنة المدير المسئول محل لحيازته وعرضه للبيع عدد " 24 " كجم بسطرمه ودواجن وعدد " 21 " طبق مصنعات لحوم " سجق بلدى " جميعها بها تغيير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط حسام عادل خميس 20 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد " 700 " علبة سجائر أجنبية ومجهولة المصدر.
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مصر 365

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