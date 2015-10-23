مسن يتهم زوج ابنته بالتعدى جنسيا على حفيدته فى شبرا الخيمة

اتهم مسن بالمعاش زوج أبنته بالتعدي جنسيا علي حفيدته بقسم ثان شبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية ، إخطارا بالواقعة من مامور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بتلقيه بلاغا من المدعو "عبدالوكيل. ح.ع 80 سنة " بقيام المدعو" حسن .ي.ع " بالتعدى جنسيا على حفيدته المدعوه "فرح .م.ع 11 سنة" طالبة.

وبسؤال المجنى عليها ايدت ذلك وأضافت بان المتهم هو زوج والدتها وانه قام بذلك اثناء تواجدها للاقامه لديه وانه كان يقوم بتهديدها بالايذاء في حاله اخبار والدتها بذلك.

وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9505 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.