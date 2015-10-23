أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مسن يتهم زوج ابنته بالتعدى جنسيا على حفيدته فى شبرا الخيمة

Google+ Print
مسن يتهم زوج ابنته بالتعدى جنسيا على حفيدته فى شبرا الخيمة مسن يتهم زوج ابنته بالتعدى جنسيا على حفيدته فى شبرا الخيمة
اتهم مسن بالمعاش زوج أبنته بالتعدي جنسيا علي حفيدته بقسم ثان شبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية ، إخطارا بالواقعة من مامور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بتلقيه بلاغا من المدعو "عبدالوكيل. ح.ع 80 سنة " بقيام المدعو" حسن .ي.ع " بالتعدى جنسيا على حفيدته المدعوه "فرح .م.ع 11 سنة" طالبة.

وبسؤال المجنى عليها ايدت ذلك وأضافت بان المتهم هو زوج والدتها وانه قام بذلك اثناء تواجدها للاقامه لديه وانه كان يقوم بتهديدها بالايذاء في حاله اخبار والدتها بذلك.

وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9505 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365