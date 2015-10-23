العثورة على جثة ربة منزل متعفنة داخل شقتها وسرقة محتوايتها فى العبور

تكثف اجهزة امن القليوبية من جهودها للكشف عن غموض واقعة العثور على جثة ربة منزل تدعى " سلوى .ح.م" داخل شقتها متعفنة وسرقة محتواياتها فى مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية ، اخطار من مأمور قسم العبور بالواقعة.

وتبين من الفحص بلاغ المدعو" محمود. ي.ع" 28 سنة عامل بشركة ومقيم - شرقية بأنه حال زيارته لوالدته المدعوه "سلوى ح.م" 47 سنة ربة منزل ومقيمه الحى الأول دائرة القسم العبورى، فوجئ بكسر باب الشقه وسرقة بعض محتويات الشقة وعدم تواجد والدته.

وانتقل على الفور مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص والمعاينه تبين أن الشقة في الدور الأول لمنزل مكون من اربعة طوابق والشقة عبارة عن صالة وغرفتين وتبين وجود كسر بباب الشقة وعدم تواجد بعض الاثاثات ووجود بعثره بغرفه النوم ووجود كميه من الملابس على احد المقاعد بالصاله وبرفعها تبين وجود جثه والدة المبلغ ترتدى عبائه حريمى حافية القدمين وفي حالة تعفن رمى وتخرج منها بعض الافرازات والسوائل ووجود اثار لقطع بشحمه الاذن اليسرى.

وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية أخرى .وتبين سرقة بعض محتويات الشقه عباره عن " عدد 2 سرير – انترية عدد 2 كنبه وعدد 2 كرسى – تليفزيون رسيفر – ترابيزه – غساله نصف اتوماتك – بوتاجاز – وقرط وخاتم ذهبى ".

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط الجناه والمسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7454 ادارى قسم العبور لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة.