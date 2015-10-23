جدة بالفيوم تلقى مولود ابنتها فى الشارع لجهلها بهوية والده

تخلصت ربة منزل من حفيدها الأول من ابنتها عقب ولادته بدقائق بأن ألقته فى أحد شوارع مدينة طامية بالفيوم وتركته وهربت وتم العثور على الطفل وأقرت ابنتها أنه طفلها.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة طامية بعثور أهالى مدينة طامية على طفل حديث الولادة ملفوف فى قطعة قماش ومربوط الحبل السرى بأحد شوارع المدينة.

عقب ذلك حضرت إلى القسم ربة منزل تدعى شيماء 27 سنة وأقرت أنها والدة الطفل ولم تقر باسم والده وأكدت أنها كانت متزوجة وانفصلت عن زوجها وتقيم فى منزل والدها بإحدى قرى مركز طامية وبسؤال والدتها أكدت أن ابنتها كانت حاملا وقامت بتوليدها وتخلصت من الطفل بإلقائه فى المكان الذى عثر عليه فيه لعدم علمها بوالد الطفل.

تحرر بالواقعة المحضر رقم 4401 لسنة 2015 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.