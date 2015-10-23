بالصور.. الثعابين تغزو وحدة صحة الأسرة بقرية المسين فى البحيرة

شهدت الوحدة الصحية بقرية المسين التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، انتشار الثعابين داخل الوحدة مما تسبب فى حالة من الهلع والخوف أدى إلى هروب المرضى من الوحدة الصحية.

من جانبه طالب "محمد أبو العلا " محام، محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان، بإلقاء نظرة على المستشفيات والوحدات الصحية، التى تكلف إنشاؤها الملايين من الجنيهات وتحولت فيما بعد إلى وكر للثعابين، لافتا إلى أن هناك العديد من الوحدات الصحية والمستشفيات غير الآدمية، والتى دائما ما تغلق أبوابها فى وجوه المرضى.

يذكر أن محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان، قرر إحالة مدير الوحدة الصحية بقرية الأبعادية وعدد 14 من الأطباء وأطقم التمريض والفنيين والرئدات الريفيات ومراقبى الصحة للتحقيق؛ لعدم تواجدهم بالوحدة الصحية، وكلف رئيس مركز ومدينة دمنهور بفحص ومتابعة سجلات الحضور والانصراف والمرور الدورى على الوحدة.

كما قرر المحافظ إحالة القائمين على قسم الاستقبال بمستشفى المحمودية العام للتحقيق لتقاعسهم عن العمل، ووجه بالإرتقاء بمستوى النظافة وحسن معاملة المرضى وذويهم.

كما قررت أيضا المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة، إحالة الطبيب البشرى بالوحدة الصحية الشروق بقرية إفلاقة بدمنهور ومسئولى الإدارة للتحقيق لعدم تواجد الطبيب والإهمال الشديد وتدنى مستوى نظافة الوحدة.



>