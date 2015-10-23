الإسكان: طرح 11 ألف قطعة أرض بالقرعة العلنية بـ18مدينة جديدة خلال أسابيع

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، استعداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الأسابيع المقبلة، لطرح 11 ألفا و 119 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية، منها 4882 قطعة للإسكان المتميز، و6237 قطعة للإسكان العائلى، وذلك فى 18 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية.

وقال الوزير فى بيان له اليوم إن طرح هذه الأراضى يأتى في إطار خطط الوزارة للتنمية العمرانية المتكاملة بالمدن الجديدة، وإتاحة جميع مستويات الأراضى لمختلف الشرائح من المواطنين.

وأكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم حاليا مراجعة أسعار القرعات الأخيرة، سواء للإسكان العائلى أو المتميز، لوضع تسعير لأراضى القرعة الجديدة، لافتا إلى أن مدن الصعيد، لها نصيب كبير من الأراضى يصل إلى 3684 قطعة، منها 2063 قطعة للأراضي المميزة، وبها مدينة تطرح بها الأراضى لأول مرة وهى أخميم الجديدة، و 1621 قطعة لأراضي الإسكان العائلى.

وأشار المهندس وليد عباس، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن مساحات القطع المطروحة للإسكان المتميز تتراوح ما بين 300 و 1500 متر للقطعة، موضحا أنه سيتم طرح 123 قطعة مخصصة للفيلات، و 4759 قطعة مخصصة للعمارات.

وأضاف أن المدن التى تتوافر فيها هذه القطع هى : القاهرة الجديدة (433 قطعة للعمارات)، العبور (28 قطعة "عمارات"، 4 قطع للفيلات)، الشروق (43 قطعة "عمارات")، السادات (1000 قطعة "عمارات")، العاشر من رمضان (500 قطعة "عمارات")، دمياط الجديدة (92 قطعة "فيلات")، بدر (481 قطعة "عمارات")، 15 مايو (14 قطعة "عمارات"، و6 قطع "فيلات")، الفيوم الجديدة (96 قطعة "عمارات")، النوبارية (212 قطعة "عمارات")، المنيا الجديدة (443 قطعة "عمارات"، و17 قطعة "فيلات")، أسيوط الجديدة (5 قطع "عمارات"، وقطعة واحدة "فيلات")، سوهاج الجديدة (1024 قطعة "عمارات")، قنا الجديدة (54 قطعة "عمارات")، أسوان الجديدة (47 قطعة "عمارات"، و3 قطع "فيلات")، طيبة الجديدة (99 قطعة "عمارات")، وأخميم الجديدة (274 قطعة "عمارات").

وأوضح المهندس وليد عباس أن القطع المخصصة للإسكان العائلى تتراوح مساحاتها بين 200 و 300 متر للقطعة، ويتم طرحها للعمارات فقط، مشيرا إلى أن المدن التى سيتم فيها طرح الأراضى هى : السادات (1122 قطعة)، العاشر من رمضان (2070 قطعة)، بدر (1424 قطعة)، أسيوط الجديدة (209 قطع)، سوهاج الجديدة (276 قطعة)، وقنا الجديدة (1136 قطعة).

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