لاجازيتا: صلاح على الدكة أمام فريقه السابق

توقعت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية ألا يبدأ النجم المصري محمد صلاح لاعب روما مواجهة المضيف فيورنتينا في الجولة التاسعة من الدوري الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى احتمال مشاركة الإسباني ياجو فالكي بدلا من الدولي المصري الذي ذكرت تقارير محلية الأجواء الصعبة التي تنتظره في مدينة فلورانس.

ورفض صلاح مطلع الموسم الحالي تمديد إعارته مع الفيولا - الذي انتقل له يناير الماضي من تشيلسي - والتحق بروما من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا مما أغضب مسؤولي وأنصار الفريق البنفسجي.

وقالت تقارير محلية إن صافرات الاستهجان من الجمهور تنتظر صلاح في ملعب أرتيميو فرانكي الذي قدم فيه مستوى مميزا الموسم الماضي.

ورجحت الصحيفة أن يبدأ المدرب رودي جارسيا بالمهاجم البوسني إدين دجيكو الذي غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة قبل أن يشارك لبضعة دقائق أمام ليفركوزن في دوري الأبطال الثلاثاء.

وتلقى فيورنتينا هزيمة غير متوقعة على أرضه الخميس أمام ليخ بوزنان البولندي 2-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات للدوري الأوروبي فيما اقتنص روما تعادلا مثيرا 4-4 ضد المضيف ليفركوزن.

ويتصدر فيورنتينا الدوري برصيد 18 نقطة بعد ثماني جولات ويأتي روما خلفه مباشرة بـ17 نقطة متفوقا على إنتر ميلان بفارق الأهداف.

وحقق فيورنتينا الفوز في مبارياته الأربعة على ملعبه في الدوري وخسر لقاءي الدوري الأوروبي وسط جمهوره.

وفاز روما في لقاءه الأخير بالدوري على ضيفه إمبولي 3-1 فيما خسر الفيولا خارج ملعبه أمام نابولي 2-1.