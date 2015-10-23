مركز الأعاصير الأمريكي يعلن تحول «باتريشيا» إلى عاصفة من «الفئة الخامسة»

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم الجمعة عن تحول الإعصار باتريشيا إلى عاصفة من الفئة الخامسة “بالغة الخطورة”، في الوقت الذي يتحرك صوب ساحل المكسيك على المحيط الهادىء.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن المركز اليوم “بلغت أقصى سرعة للرياح المصاحبة للإعصار 260 كيلومترا في الساعة، وتحرك صوب الشمال الغربي بسرعة 16 كيلومترا في الساعة”.

وحدد المركز آخر موقع للإعصار على مسافة 320 كيلومترا جنوب غربي ميناء منزانيلو، حيث صدر تحذير من الإعصار، وكان قد صدر تحذير من الإعصار أيضا في منتجع بورتو فالرتا السياحي.

وتوقع مركز الأعاصير في ميامي بالولايات المتحدة، أن تخف شدة الإعصار قبل وصولها إلى اليابسة في منطقة التحذير منه، بحلول مساء اليوم الجمعة.

ومن جانبها ، أصدرت الحكومة الأمريكية تحذيرا حثت فيه مواطنيها على الابتعاد عن الشواطئ والمياه المضطربة، واتخاذ تدابير الحماية وفقا لتعليمات المسؤولين في المكسيك.

وبدأ مسؤولو الطوارئ في المكسيك في إعداد الملاجئ، وحذروا المواطنين في ولايات كوليما وخاليسكو وميتشواكان من هطول أمطار غزيرة.