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علاج الحراره المرتفعة عن طريق البصل وبدون أي ادوية

  • الصحة
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علاج الحراره المرتفعة عن طريق البصل وبدون أي ادوية علاج الحراره المرتفعة عن طريق البصل وبدون أي ادوية

الكثير منا يعاني من ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ وخاصة الاطفال واحيانا لا توجد ادوية قادرة علي خفض درجة الحرارة وخاصة في حالات الحمي الشديدة، ففي عام  1919 عندما قتلت الانفلونزا ما يقرب من 40 مليون شخص كان الاطباء لا يستطيعون انقاظ كل هذا العدد من المرضي.

وفي نفس الوقت ذهب أحد الاطباء الي مزرعة وفوجئ انهم جميعا في احسن حال فعند استفساره عن السبب ردت زوجة المزارع قائلة:

    بأنها وضعت في كل غرفة من غرف المنزل بصلة غير مقشرة مقطوعة الطرفين في صحن . طلب الطبيب أخذ بصلة واحدة من هذه البصلات ليفحصها تحت المجهر (الميكروسكوب) ليكتشف المفاجأة أن ميكروب الانفلوانزا موجود بداخل البصلة. حيث أن البصل يمتص البكتيريا

طريقة خفض الحرارة عن طريق البصل:

    قم باحضار بصلة  واحضار جوارب ” شراب “
    قم بتقطيع البصل الي شرائح ووضع شريحة البصل اسفل كل قدم من اقدامه
    قم بوضع قدمك بداخل الجوارب القطنية البيضاء
    عند الاستيقاظ قم بازالة الجوارب
    ستجد شرائح البصل سوداء اللون والحرارة او الحمي قد اختفت

نصيحة هامة جدا لا تستخدم الماء المثلج في تخفيض الحرارة اذا اردت ان تستخدم الكمادات فاستخدم مياه فاترة لخفض الحرارة.

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